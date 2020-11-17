Оборудование компании «СтанкоМашСтрой» отправится в Данию

Впервые компания «СтанкоМашСтрой» заключила контракт на поставку трех универсально-винторезных станков серии СТ16к20 собственного производства в Данию, которые приобрел один из дилеров Королевства. Переговоры длились ни один месяц, чтобы поближе познакомиться с техническими и технологическими возможностями оборудования дилеры посетили немецкую компанию, которая уже является потребителем оборудования производства «СтанкоМашСтрой». Получив хороший отклик от коллег из Германии, датчане приняли решение о заключении контракта на поставки оборудования.

Приобретенные станки, а это две единицы СТ16к25С/2000, а также СТ16к25С/1500, оснащены устройствами цифровой индикации, быстросменными резцедержателями типа MultiFix и несколькими специальными доработками для европейского рынка.

В настоящее время специалисты компании «СтанкоМашСтрой» трудятся над производством станков с учетом пожеланий заказчика. Готовое оборудование будет отгружено в Королевство Дания в середине декабря.