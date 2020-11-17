Вывез труп на велосипеде: житель Пачелмского района убил знакомого во время ссоры

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

20 октября житель Пачелмского района 1971 года рождения ушел из дома и не вернулся. Спустя два дня его сожительница заявила о пропаже мужчины. Правоохранительные органы приступили к поискам, которые долгое время не приносили никакого результата, пока в руки полицейских не попала видеозапись. На ней разыскиваемый и двое неизвестных распивали спиртное.

Автором ролика оказался местный житель 1985 года рождения. На допросе он признался, что убил пропавшего мужчину, и рассказал, как это случилось.

По его словам, распитие алкоголя закончилось ссорой, которая перешла в драку. Злоумышленник схватился за нож и дарил знакомого им в область сердца, после чего тот скончался. Чтобы избавиться от тела, мужчина запугал третьего участника застолья – хозяина дома, где все и произошло – что тот может разделить участь погибшего, если кому-нибудь расскажет о случившемся.

Вдвоем они вынесли тело из дома. Подозреваемый погрузил его на велосипед и вывез его подальше, спрятав в овраге на территории бывших птичников в окрестностях Каменки. Вернувшись, злоумышленник и хозяин дома избавились от улик: смысли следы крови и спрятали нож.

В содеянном мужчина раскаялся. Сейчас он находится под арестом. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.