Представители компании «СтанкоМашСтрой» поделились опытом продаж оборудования за границу

16 ноября представители компании «СтанкоМашСтрой» стали участниками конференции, которая состоялась в рамках международной деловой миссии в области станкостроения и проходила в онлайн-формате. Организатором бизнес-миссии, которая продлится в течение месяца, выступил Российский экспортный центр.

В рамках бизнес-миссии участники онлайн-конференции обсудили текущую ситуацию станкостроительной отрасли в разных государствах, перспективы экспорта, существующие барьеры на зарубежных рынках, существующие государственную поддержку предприятиям, реализующим свою продукцию за рубеж, наметили точки роста.

Своим успешным опытом продаж металлообрабатывающего оборудования иностранным потребителям поделились и представители компании «СтанкоМашСтрой». Сегодня станки собственного производство предприятие реализует в самые разные страны мира - Германия, страны Балтии, Италия, Венгрия, Ирландия, Швейцария, Австралия, Монголия, Казахстан.