Детсады будут построены в районе ГПЗ и на улице Красной в Пензе

Дети во время обеда в детском саду. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Пензе планируется до конца года ввести 240 мест в детских садах Пензы. Об этом в понедельник, 16 ноября 2020 года, на заседании постоянной комиссии Пензенской городской Думы по социальным вопросам рассказал начальник управления образования Пензы Юрий Голодяев.

В настоящее время создано 100 дополнительных мест для детей до трех лет.

В декабре 2020 года будет завершено строительство детского сада в микрорайоне Заря на 120 мест, из них 60 – для детей ясельного возраста. Кроме того, откроется дополнительная группа для самых юных воспитанников на 20 мест в функционирующем учреждении.

В 2021 году запланировано строительство детских садов по улице Красной на 120 мест и в микрорайоне ГПЗ на 400 мест. Также 100 дополнительных мест будут созданы для детей до трех лет путем перепрофилирования пяти групп дошкольного возраста под ясли в функционирующих детских садах.

Затронул в своем выступлении Юрий Голодяев и организацию питания в общеобразовательных организациях города. В этих целях задействовано несколько специализированных предприятий. Их работа постоянно контролируется. На сайте управления в соответствующем разделе есть возможность задать интересующие вопросы, обсудить качество школьного питания.