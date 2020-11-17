Угон автомобиля в Пензе… по приглашению

Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Конечно, этому таксисту не повезло. Не дали спокойно попить кофе. Да и не до кофе было уже потом. Получив отказ на просьбу подвезти, потенциальный пассажир сам устроился на водительское место незапертого авто и, повернул оставленный в замке зажигания ключ.

Догнать отъезжающий автомобиль его владельцу не удалось, и он отправился в отдел полиции №4 УМВД России Пензы.

Через четыре часа угнанная автомашина была обнаружена на территории Пензенского района. А вскоре полицейские установили личность угонщика - 38-летнего жителя Пензы. По словам мужчины, ему надо было срочно доехать до своих знакомых, проживающих в п. Мичуринский. Злоумышленник не справился с управлением и совершил наезд на дерево. В содеянном мужчина сознался и раскаялся. В отношении него избрана мера принуждения – обязательство о явке.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ, угонщику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Автомобиль возвращен законному владельцу.