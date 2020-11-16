Пятилетний мальчик спрыгнул с 5 этажа, чтобы встретить папу

Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Днем 12 ноября 2020 года мальчик на непродолжительное время остался дома один. С его слов, открыть входную дверь он не смог, после чего забрался на балкон и спрыгнул вниз, чтобы встретить подъезжающего к дому папу.

Пострадавший был незамедлительно доставлен в медицинское учреждение. По счастливой случайности серьезных повреждений ребенок не получил, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

По факту падения 5-летнего мальчика с балкона квартиры, расположенной на пятом этаже следственным отделом по Ленинскому району города Саранск СУ СК России по Республике Мордовия, проводится проверка.

Выясняются все обстоятельства случившегося, а также причины, по которым маленький ребенок остался без присмотра взрослых. Установлено, что семья, в которой воспитывается несовершеннолетний, на учете в органах системы профилактики не состоит.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.