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Пензенские дети снова смогут поздравить Деда Мороза с днем рождения

Поговорить с ним ребятишки смогут по телефону
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

18 ноября Дед Мороз отмечает свой день рождения, и в этот день все пензенские мальчишки и девчонки могут поговорить по телефону с волшебником, пожелать ему всего хорошего, рассказать стишок или спеть песенку. Звонки будут приниматься по номеру (8412) 56-47-04 с 16 до 17 часов.

Тем, кто не успеет дозвониться в это время, предлагается написать письмо: традиционная почта Деда Мороза начнет работу в фойе Пензенского драматического театра.

Культура