Саранских работников переводят на «удаленку»

Напомним вам, что 11 ноября глава Мордовии Владимир Волков подписал указ, согласно которому не менее 30% сотрудников региональных предприятий должны быть переведены на дистанционную работу. Для лиц старше 65, тех, кто страдает хроническими заболеваниями или перенес инфаркт или инсульт, а также беременных «удаленка» и вовсе обязательна.

По данным на 13 ноября, в Пролетарском районе Саранска к своим обязанностям на дому приступили уже 9% сотрудников офисов и 4% работников предприятий. В Октябрьском районе показатели выше – 16 и 8% соответственно. В Ленинском районе из общего количества сотрудников 326 предприятий на удаленный режим работы переведено 26%.

Глава города Петр Тултаев поручил проводить не только мониторинг, но и разъяснительную работу с руководителями:

- Разобщение будет способствовать снижению рисков распространения коронавирусной инфекции в трудовых коллективах. Каждый руководитель должен понимать риски, связанные с нарушением требований безопасности.