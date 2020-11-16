16 ноября в Пензенской области стартовал традиционный месячник «Сурский край – без наркотиков». В течение четырех недель жители могут сообщить любую имеющуюся у них информацию о распространении запрещенных веществ на территории региона по телефону «горячей линии» областной прокуратуры 8(8412)523-523.

В связи со стартом акции к жителям региона обратился губернатор Иван Белозерцев, который призвал к активному участию:

- Всем нам, независимо от политических и религиозных убеждений, социального положения необходимо объединить усилия для борьбы с опаснейшим социальным злом – наркоманией, - отметил глава региона.