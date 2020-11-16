Музей «Свидетели бессмертного подвига» посетили уже более 1500 пензенцев

Фото: Министерство образования Пензенской области

В июне этого года в Пензе открылся музей поисковиков «Свидетели бессмертного подвига». Средства на реализацию проекта были выделены Фондом президентских грантов.

Одними из первых гостями музея стали студенты пензенских колледжей. Экскурсоводы не только рассказали ребятам о специфике поисковой работы и местах проведения раскопок, но и показали видеоролики с экспедиций.

С начала учебного года активисты провели более шестидесяти экскурсий, а гостями музея стали 1500 тысяч посетителей – подростки, молодежь, ветераны, семьи с детьми, активисты общественных организаций.