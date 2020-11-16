Компанию «СтанкоМашСтрой» посетили представители «Mitsubishi Electric»

Предприятие «СтанкоМашСтрой» посетили представители российского подразделения одного из лидеров в области электроники и электрооборудования, которое широко используется не только в быту, но и в промышленной отрасли, - компании Mitsubishi Electric.

Специалисты компании провели для менеджеров предприятия «СтанкоМашСтрой» обучающий семинар, на котором рассказали обо всех возможностях станка новой модификации СТ 16А25АМ, укомплектованного оперативной системой управления на базе передовых систем ЧПУ Mitsubishi Electric. Эти знания будут способствовать более успешному продвижению данной модели на российский рынок.