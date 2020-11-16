В Пензе росгвардейцы защитили женщину от извинений бывшего мужа

Днем экипаж Росгвардии получил сообщение о том, что в квартиру местной жительницы пытается проникнуть некий гражданин, и сразу выдвинулся на место. Нарушитель спокойствия все еще был там – пытался распилить дверь бензопилой. Из квартиры слышались крики о помощи.

Гражданин был задержан. В ходе разбирательств выяснилось, что злоумышленник является бывшим мужем хозяйки дома. Он пытался зайти к ней, но она заперлась и сказала ему уйти. В ответ мужчина решил распилить дверь.

Мужчина 53 лет для дальнейшего разбирательства был передан сотрудникам полиции. С его слов, таким необычным образом он решил извиниться перед бывшей женой.