Жительница Саранска нарвалась на мошенника при покупке шубы

56-летняя жительница Саранска стала жертвой мошенника. На одном интернет-сайте женщина наткнулась на объявление о продаже шубы по привлекательной цене. Заинтересовавшись, она связалась с продавцом, и тот скинул ей ссылку на форму для оплаты, которую пострадавшая ввела реквизиты и код, пришедший в смс. Со счета гражданки списались 10 тысяч рублей, после чего продавец перестал выходить на связь.

Осознав, что связалась с мошенниками, потерпевшая обратилась за помощью в органы внутренних дел. Проводится проверка.