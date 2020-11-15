Андрей Лузгин: «Перевозчики не пошли нам на встречу»

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Сегодня глава администрации города Андрей Лузгин провел брифинг, темой которого стали меры, предпринимаемые городской властью в связи с ситуацией.

- Тема, безусловно, очень чувствительная для жителей города, - отметил мэр. – Стоимость проезда повысили более чем на 15%. Это ощутимо. Но, к большому сожалению, перевозчики, работающие на нерегулируемых тарифах, могут определять стоимость проезда самостоятельно. Повышение с их стороны объясняется многими причинами: ростом зарплат сотрудников, стоимости топлива и запчастей, изменением пассажиропотока в пандемию. Мы вели переговоры с компаниями, просили сделать повышение плавным, но они не пошли нам на встречу.

Плата за проезд в городских троллейбусах пока остается без изменений, поскольку тариф на этом виде транспорта субсидируется из бюджета.

Сейчас администрация Пензы вместе с Управлением транспорта области разрабатывает концепцию перехода городского пассажирского транспорта на работу по брутто-контрактам либо по регулируемым тарифам, но это сильно ударит по бюджету, поэтому окончательного решения в данном вопросе еще не принято. Однако отказываться от этой идеи не собираются.

- Для льготных категорий пассажиров стоимость проезда на транспорте не изменится. Для этого из городского бюджета нужно будет выделить около 18 миллионов рублей. Сейчас мы находимся на этапе подготовки проектов регионального и городского бюджетов на 2021 год. Если у нас будет возможность, мы обязательно предусмотрим расширение списка категорий граждан, у которых есть возможность получить льготный проезд, - подытожил Андрей Лузгин.