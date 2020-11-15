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Политика

В Америке вообще Трамп уходить не хочет

И нашлась тётя, из скромного хозу, Эмили Мёрфи, которая ему помогает: не дам, говорит, Байден, ни умывальников, не кроватей, пока Донни не признает поражение
Владимир МАМОНТОВВладимир МАМОНТОВ
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Фото из социальной сети

Фото из социальной сети

Как оно все должно происходить по тропарю? На площадь выходят тыщ сто бездельного народу с флагами, делается заявление, что президент не легитимен, все поют хором и снимают тапочки, прежде чем лезть на скамейки. Если не помогает - отморозки жгут шины и убивают кого-нибудь, кто под руку попадётся, чтоб потом его именем назвать улицу.

Президент пугается, сливается перед масштабным народным протестом, победители избирают себе главного клоуна, если у Америки есть время - она вводит внешнее управление, если нет - всё тихо меркнет само и едет работать в Польшу. А тут на тебе: президент берёт автомат - и говорит: а вот фиг вам. Не уйду. Кто вы такие? ОМОН знаю, милицию знаю, армию знаю, Путина знаю - вас не знаю.

Протестующие к такому не готовы. Они растеряны. Америка, ну скажи, чего делать-то? Или хоть Польша? В Польше сами гуляют по площадям, в Америке того хуже: целуют кроссовки... Защищают Техас. Разделились напополам. Не до того. В Америке вообще Трамп уходить не хочет! Не намерен признавать поражение, имею право - по закону. А он не признаёт! Ему говорят, ну нехорошо, ну, все признавали, ну, давай. Присоединяйтесь, барон! А он - идите вы. Он подал в суд на мошенников, он будет ждать коллегии выборщиков - и вообще дед оказался славным учеником Лукашенко. Нервы крепкие.

Уже и Джаред вякнул: давай сольёмся, и Меланья разводом пригрозила, а он не соглашается! Он играет игру до конца. И с ним толстенькая (бодипозитивная) Эмили. Если Меланья разведётся - есть верная Эмили. Если она, конечно, не замужем. Избиратели его. И прогрессивное человечество - в моём лице точно.