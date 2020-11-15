Фронтовики остаются на связи с родными и близкими

Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

В городе Белинском подарки получили Алексей Спиридонович Голошумов и Михаил Дмитриевич Кинякин. Мобильные устройства оснащены большими кнопками с увеличенным шрифтом, в записную книгу телефонов добровольцы внесли номера закрепленных социальных работников и волонтеров, а также экстренных служб.

- Наши уважаемые ветераны будут пользоваться мобильной связью бесплатно. Это позволит оставаться на связи со своими родными и близкими, а в экстренной ситуации - незамедлительно связаться с социальными службами, волонтерами или медучреждением, - отметил председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

На территории Белинского района проживает девять ветеранов Великой Отечественной войны, все они будут обеспечены мобильными телефонами с безлимитной бесплатной связью.