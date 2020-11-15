25-летний зареченец разгромил припаркованный «Мерседес»

Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В ночное время у припаркованного около дома по ул. Ахунская в г. Заречный автомобиля «Мерседес Бенц Виано» злоумышленник разбил заднее ветровое стекло, 2 задних фонаря и порезал 4 покрышки. Автомашина принадлежит местному жителю 1963 года рождения. Сумма причиненного ущерба составила более 65 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска г. Заречного была установлена причастность к совершению преступления местного жителя 1995 года рождения.

Подозреваемый дал признательные показания. В отношении него избрана мера принуждения – обязательство о явке. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.