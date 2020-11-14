В Лунино появился тренажерный зал под открытым небом

Спортивная площадка предназначена для подготовки населения к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО». Жителям доступны велотренажеры, силовые тренажеры, гимнастическое оборудование и другое.

Новую площадку каждый день посещает местный житель, ветеран спорта, лицо ГТО Лунинского района Борис Майстрович.

- Очень удобно, - отметил он. – Надеюсь, теперь в нашем районе станет гораздо больше желающих сдать нормы ГТО.

Спортивная площадка доступна всем, кто хочет улучшить свое физическое состояние. На ее базе могут проходить спортивные мероприятия и праздники, а также уроки физической культуры.