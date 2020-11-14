Объем уголовного дела – 12 томов: в Саранске перед судом предстанут трое подростков и 20-летний парень

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СУ СК по РМ завершило расследование уголовного дела в отношении трех 17-летних и одного 20-летнего местных жителей, обвиняемых в ряде преступлений.

В октябре прошлого года трое из них угнали автобус, принадлежащий саранского транспортному предприятию. Сидевший за рулем 20-летний гражданин с управлением не справился и врезался в дорожный знак.

С ноября прошлого года по январь текущего нарушители совместно и поодиночке, а также в соучастии с другими лицами, грабили продуктовые магазины в Саранске, Рузаевке и поселке Комсомольском. Один из обвиняемых также украл телефон из общежития техникума, где учился.

Всего от рук нарушителей пострадали 10 человек. Объем уголовного дела составил 12 томов. На данный момент один из подростков заключен под стражу, второй находится под домашним арестом. Взрослый соучастник преступлений уже отбывает наказание за ранее совершенную кражу.

Уголовное дело направлено в суд.