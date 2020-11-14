С начала года в Пензенской области произошло более 1300 ДТП

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Как отметил и.о. губернатора Николай Симонов, уровень смертности на областных дорогах по-прежнему остается высоким. Более 90% всех ДТП случились по вине водителей. В большинстве аварий со смертельным исходом были выявлены нарушения водителями скоростного режима. За 10 месяцев в регионе было зарегистрировано 1357 ДТП, в которых пострадали 1829 человек, а 161 – погиб.

Действенной мерой борьбы с нарушениями является установка комплексов фотовидеофиксации нарушений. Сейчас за безопасностью на дорогах Пензенской области следит 141 камера. В следующем году работа по их установке продолжится.

Николай Симонов также поручил особо контролировать содержание автодорог в осенне-зимний период.

- Необходимо обеспечивать их своевременную очистку и обработку специальными реагентами для исключения образования наледи, - отметил он.