Волшебная сказка с Юрием Стояновым

Пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области
Московская государственная академическая филармония рада предложить участникам проекта «Всероссийский виртуальный концертный зал» видеотрансляцию концерта из цикла «Сказки с оркестром». Начало – 15:00.
Народный артист России Юрий Стоянов исполнит сказку английского писателя Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». Музыкальное сопровождение сказки представляет Академический симфонический оркестр Московской филармонии под руководством дирижера Игоря Манашерова. Музыкальными иллюстрациями к сказке послужат произведения композиторов Б. Бриттена, Д. Шостаковича, А. Шнитке.