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Волшебная сказка с Юрием Стояновым

Об удивительных приключениях Алисы 15 ноября дети и их родителя узнают на дневном виртуальном концерте-сказке, на который их приглашает Лермонтовка
Источник:kp.ru
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Пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области

Пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области

Московская государственная академическая филармония рада предложить участникам проекта «Всероссийский виртуальный концертный зал» видеотрансляцию концерта из цикла «Сказки с оркестром». Начало – 15:00.

Народный артист России Юрий Стоянов исполнит сказку английского писателя Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». Музыкальное сопровождение сказки представляет Академический симфонический оркестр Московской филармонии под руководством дирижера Игоря Манашерова. Музыкальными иллюстрациями к сказке послужат произведения композиторов Б. Бриттена, Д. Шостаковича, А. Шнитке.

Культура