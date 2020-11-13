Кто ходит в гости по утрам – не поступает мудро

По мнению специалистов, чаще всего люди заражаются в общественном транспорте. Как отметил в ходе заседания городского оперативного штаба Петр Тултаев, каждое утро эту информацию мы получаем как сводку с фронта. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, это происходит потому, что в транспорте сложно дистанцироваться.

По информации пресс-службы администрации го Саранск, глава города призывает жителей столицы региона соблюдать все введенные меры профилактики. В общественных местах носить маску и перчатки, ограничить контакты, без необходимости не посещать места массового скопления людей, лучше придерживаться домашнего режима.

«Воздержитесь от походов в гости друг к другу. Это настоятельная необходимость», - обратился к жителям и гостям столицы Мордовии Петр Тултаев.