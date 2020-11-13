Шоколадная фабрика «VivaChoco» объявляет конкурс на лучший новогодний костюм

Фото предоставлено компанией

В преддверии Нового года пензенская шоколадная фабрика «VivaChoco» объявляет конкурс на лучший костюм персонажей коллекций шоколадных конфет «Winter» и «Christmas»: Пингвина, Панды, Тигра, Белки, Гнома, Оленя, Быка и Ежа.

Принять участие в нем можно до 19 декабря. Помимо фото ребенка в образе одного из героев, в письме должны быть указаны его ФИО, возраст и контактные данные. Победителя выберут 20 декабря с помощью генератора случайных чисел.

Главный приз - большой сладкий подарок от шоколадной фабрики «VivaChoco» и кондитерской фабрики «Ванюшкины сладости». При этом все участники конкурса также получат по коробке шоколадных конфет «VivaChoco Winter/Christmas/Surprise».

Фотографии участников конкурса можно отправить в сообщения:

https://vk.com/vivachocoru,

https://vk.com/vivachoco_craft,

https://vk.com/vanslad,

на электронную почту:

vivachoco@vivachoco.ru

или в direct:

https://www.instagram.com/vivachoco/,

https://www.instagram.com/vivachoco_craft/,

https://www.instagram.com/vanslad.ru/