Важен контроль состояния собственного здоровья

Пресс-служба правительства Пензенской области

Возобновлены выездные формы профилактических мероприятий - диспансеризация, иммунизация, наблюдение пациентов.

Иван Белозерцев акцентировал внимание на необходимости широкого информирования жителей региона о важности контроля состояния собственного здоровья.

«Самоконтроль особенно важен в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции, - констатировал глава региона. - Профилактические осмотры, отслеживание первых признаков недомогания, регулярное наблюдение у специалистов помогут сохранить здоровье и жизнь».

Министерство здравоохранения Пензенской области ведет информирование граждан с использованием всех доступных ресурсов об особенностях функционирования учреждений здравоохранения в условиях рисков распространения новой коронавирусной инфекции (режим работы, необходимость предварительной записи, соблюдение социальной дистанции и масочного режима).

Продолжается иммунизация жителей региона против гриппа и пневмококковой инфекции.