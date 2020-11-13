Семь ударов ножом сожителю

Вечером 5 марта 2020 женщина поругалась с 54-летним сожителем в его доме на ул. Овражной в Пензе и нанесла ему ножом семь ударов в область туловища, шеи и верхних конечностей. То, что мужчина мертв, обнаружила утром и покинула его дом.

Погибшего через 8 дней обнаружил сосед и позвонил злоумышленнице и в полицию. Он же пояснил, что весь день 05.03.2020 хозяин дома ругался с сожительницей и выгонял ее.

Женщина свою вину не признала, настаивала на том, что смерть потерпевшего наступила по вине соседа, обнаружившего тело. Совокупность исследованных доказательств позволила сделать вывод о виновности подсудимой. Приговором Первомайского районного суда Пензы от 06.08.2020 41-летняя жительница г. Пензы признана виновной в убийстве, ей назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Не согласившись с приговором, она обжаловала его в вышестоящий суд.

По информации пресс-службы прокуратуры Пензенской области, в соответствии с заключением участвующего в деле прокурора суд апелляционной инстанции оставил жалобу осужденной без удовлетворения, а приговор суда первой инстанции – без изменения.