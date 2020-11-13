Хороводов вокруг елок в Пензе не будет

Пресс-служба администрации Пензы

Об этом шла речь на заседании штаба по профилактике распространения коронавируса в четверг, 12 ноября 2020 года, которое провел глава администрации Пензы Андрей Лузгин.

По сведениям Роспотребнадзора Пензенской области, ситуация по заболеваемости в Пензе остаётся стабильно неблагополучной. В ее структуре преобладают лица пенсионного возраста. Вероятность заражения существует в местах массового пребывания людей и в общественном транспорте.

Как сообщили в Управлении транспорта и связи города Пензы, перевозчики выпускают на линии группы контролеров, которые будут производить высадку граждан без средств индивидуальной защиты, без возмещения стоимости проезда.

Во время совещания начальник Управления ГОЧС Пензы Алексей Михайлов доложил, что за последние месяцы в городе неоднократно обработаны подъезды многоквартирных жилых домов - более 1700 объектов.

Также рассмотрен вопрос организации новогодних праздников с участием детей.

– Планируем отказаться от хороводов вокруг елок. При этом проведем показы новогодних спектаклей. Посадка зрителей будет осуществляться с учетом социального дистанцирования, – сообщила начальник Управления культуры Пензы Вера Фейгина.

Она добавила, что в программе остаются мероприятия на свежем воздухе.