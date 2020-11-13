Нетрезвый пензенец устроил погром во дворе чужого дома

Около часа ночи экипаж вневедомственной охраны получил сообщение о том, что неизвестный мужчина проник на территорию частного дома на улице Коллективной. Хозяин услышал шум во дворе, а, когда выглянул, обнаружил пьяного незнакомца, который портил имущество.

Поняв, что его заметили, нарушитель сбежал, но собственник, передав информацию правоохранителям, бросился в погоню. Задержать вандала сотрудникам Росгвардии и пострадавшему удалось на улице Чаадаева.

39-летний подозреваемый был передан сотрудникам полиции.