В селе Куракино Сердобского района высадили саженцы сосны

11 ноября в селе Куракино был заложен сосновый лес. В посадке приняли участие представители молодежного парламента, волонтеры, студенты и местные жители. Раньше на этом месте располагалась свалка, но в 2018 году председатель областного Совета ветеранов Сергей Цигвинцев сумел добиться благоустройства площади. Помощь ему в этом оказал председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

- К великому сожалению, Сергей Алексеевич ушел из жизни в августе этого года, но дело, за которое он болел всей душой, живет, - рассказал председатель Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пензенской области Андрей Сушков. Будущий бор было предложено назвать именем Сергея Цигвинцева.

Всего в ходе акции было высажено полторы тысячи саженцев сосны обыкновенной.