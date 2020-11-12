В Мордовии водитель сбежал после смертельного ДТП с участием велосипедиста

10 ноября около 18:00 на автодороге Ковылкино-Андреевка произошло ДТП: неизвестный водитель сбил 45-летнего велосипедиста, двигавшегося в попутном направлении, а после скрылся с места аварии. Пострадавший скончался до приезда скорой помощи.

ГИБДД удалось установить марку автомобиля нарушителя - «ВАЗ 2121». Особая примета – отсутствующее зеркало заднего вида с правой стороны.

Сотрудники ДПС Александр Хвастунов и Сергей Морозов в ходе патрулирования обнаружили автомобиль, подходящий под описание, в селе Кочелаево Ковылкинского района. Водитель, заметив полицейских, машину бросил и попытался спасти бегством, но был пойман в поле возле села Казенный Майдан и доставлен в отдел полиции.

В настоящее время по факту аварии назначен ряд экспертиз, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.