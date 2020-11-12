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Коронавирус Covid-19

В Саранске отменили салют и все новогодние гуляния

Об этом сообщил сегодня глава города Петр Тултаев
Анна ЧЕРНАЯ
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Власти города предлагают жителям встретить Новый год дома, в кругу семьи.

Власти города предлагают жителям встретить Новый год дома, в кругу семьи.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня в администрации городского округа Саранск состоялось заседание оперативного штаба, в ходе которого было отмечено, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в городе остается по-прежнему сложной. Специалисты отмечают: причиной этого является пренебрежение населения к элементарным правилам безопасности и отказ носить перчатки и маски.

Чтобы не допустить ухудшения обстановки, мэрией было принято решение об отмене всех новогодних мероприятий, в том числе праздничных елок в школах и традиционного салюта.

Несмотря на это, новогодние инсталляции и украшения на улицах города установлены будут.