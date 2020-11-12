В Пензенской области не планируют продлевать школьные каникулы

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписал постановление о введении на территории региона дополнительных ограничений. Помимо прочего, в документе были прописаны рекомендации по продлению каникул у школьников и переходу на дистанционное обучение.

Специалисты Министерства образования проанализировали ситуацию с заболеваемостью школьников и сотрудников учреждений коронавирусом и пришли к выводу, что оснований для перехода на дистанционку или продления каникул нет.

В дальнейшем решение о переходе на обучение с использованием дистанционных образовательных технологий будет приниматься органами местного самоуправления точечно по каждой школе или классу в соответствии с эпидемиологической обстановкой и алгоритмом, разработанным Роспотребнадзором.