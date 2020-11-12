Портфель привлеченных средств ВТБ в Пензенской области превысил 25 млрд рублей

По итогам работы банка ВТБ в Пензенской области за 9 месяцев 2020 года общий портфель привлеченных средств физических и юридических лиц увеличился на 19% и превысил 25 млрд рублей. Общий кредитный портфель подразделения достиг 24,8 млрд рублей, показав за отчетный период прирост на 7%.

Наибольший прирост зафиксирован по итогам отчетного периода в корпоративном сегменте. Корпоративный кредитный портфель подразделения, основой которого по-прежнему остаются кредиты предприятиям малого и среднего бизнеса, вырос с начала года на 13% и на 1 октября составил 9,4 млрд рублей. Ключевые отрасли, занимающие значительную долю в кредитном портфеле - пищевая промышленность и сельское хозяйство (26%), девелопмент, жилищное и коммерческое строительство (21%), транспорт и инфраструктурное строительство (18%). Портфель привлеченных средств юридических лиц по итогам 9 месяцев увеличился на 33%, до 8,3 млрд рублей.

Портфель кредитов физическим лицам вырос с начала года на 8% и на 1 октября составил 15,3 млрд рублей. Драйвером роста в розничном кредитовании остается ипотека. Ипотечный портфель банка в регионе на отчетную дату превысил 6,2 млрд рублей, рост по сравнению с началом года - 12 %. Всего за 9 месяцев текущего года ВТБ предоставил жителям региона 1190 ипотечных кредитов на общую сумму порядка 2 млрд рублей.

Портфель автокредитов увеличился с начала года на 7 % до 750 млн рублей. Жители Пензенской области в кредит предпочитают приобретать новые автомобили. Число таких кредитов более чем в 4 раза превышает количество займов на подержанные авто. С начала года ВТБ в регионе выдал более 700 автокредитов, 576 из них на новые автомобили.

Наибольший объем в розничном кредитном портфеле – 7,8 млрд рублей - приходится на кредиты наличными, рост по данному направлению по сравнению с началом года составил 5,7 %.

Портфель привлеченных средств населения увеличился за 9 месяцев на 13,5% и на отчетную дату составил 16,9 млрд рублей. Наибольшая доля в портфеле приходится на депозиты – 14,4 млрд рублей, плюс 7,5% с начала года. Сохраняется высокая динамика по инвестиционному направлению. За 9 месяцев 2020 года портфель инвестпродуктов вырос до 2,5 млрд рублей, показав прирост почти на 70%.

Управляющий ВТБ в Пензенской области Денис Педай отметил: «Масштабная работа нашей команды в рамках программ поддержки клиентов, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19, и активное внедрение цифровых услуг и сервисов стали одними из значимых факторов, позволивших нам сохранить положительную динамику по ключевым направлениям бизнеса. За 3 квартал по сравнению с результатами первого полугодия мы нарастили кредитные портфели в рознице на 6%, в корпоративном сегменте - на 12%. Серьезный рост демонстрирует и сберегательное направление. Портфель привлеченных средств юридических лиц с начала года вырос на треть. Фокус спроса клиентов-физлиц в части сберегательных продуктов заметно сместился с классических депозитов на инвестиционные инструменты, по которым за отчетный период достигнут рекордный рост - почти на 70%».

Во многом восстановить покупательскую способность населения и в целом стабилизировать экономическую ситуацию в регионе удалось за счет программ поддержки клиентов, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19. По данным на 1 октября 2020 года в рамках государственных и собственных программ ВТБ в Пензенской области оказал финансовую помощь населению и бизнесу региона на сумму, превышающую 5,7 млрд. рублей. В частности, банк предоставил кредитные каникулы почти 2 тысячам заемщикам-физическим лицам на общую сумму 1 млрд рублей. Льготные кредиты по программам господдержки и собственным программам банка были предоставлены 543 региональным предприятиям малого и среднего бизнеса на общую сумму 4,7 млрд рублей.