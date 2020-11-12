Дети, возвращенные в Пензенскую область из Ирака и Сирии, нуждаются в социальной реабилитации

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Главной темой совещания стала профилактическая работа с гражданами, которые отбыли наказание за террористическую или экстремистскую деятельность (в нашей области проживают двое таких), а также их родственниками (еще 49 человек).

- Это и родители осужденных, и их дети, и другие родственники, - отметил Николай Симонов. – И есть вероятность, что кто-то из них разделяет идеологию своего родственника. Это нельзя оставлять без внимания.

Также речь зашла о необходимости социальной реабилитации 10 несовершеннолетних, которые были возвращены в регион из Ирака и Сирии.

По итогам совещания представители УМВД России по Пензенской области, регионального министерства труда, социальной защиты и демографии, председатели антитеррористических комиссий муниципальных районов и городских округов получили рекомендации по дальнейшей работе.