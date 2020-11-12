Проводила гостей и обнаружила пропажу денег: жительницу Никольского района ограбила знакомая

В полицию Никольского района обратилась местная жительница 1968 года рождения, которая рассказала, что днем у нее дома были гости, с которыми она распивала спиртное. После ухода знакомых женщина обнаружила, что кто-то вытащил из ее сумки пять тысяч рублей.

Под подозрение попала гражданка 1989 года рождения, ранее имевшая уже проблемы с законом. Женщина пришла в полицию сама. Часть денег нарушительница уже успела потратить, остальное было изъято.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.