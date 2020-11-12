В Пензе состоялось открытие театрального фестиваля «Золотая провинция»

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Открыла фестиваль трагикомедия «…Чума на оба ваших дома!», продемонстрированная труппой Пензенского областного драматического театра. Перед показом спектакля к зрителям обратился врио заместителя министра культуры и туризма Пензенской области Владимир Карпов.

- Я уверен, что каждый зритель на этом фестивале сумеет найти что-то для себя, - отметил он.

Напомним, что IX Международный театральный фестиваль «Золотая провинция» пройдет с 11 по 17 ноября на театральных площадках Пензы, Кузнецка и Заречного. Зрители увидят 24 лучших спектаклей от 20 российских и зарубежных театров.