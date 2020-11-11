Первые соревнования в отремонтированном ФОКе «Спутник» пройдут 27 ноября

Сегодня врио Министра физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский провел совещание, главной темой которого стал ремонт ФОКа «Спутник». О ходе работ доложил представитель подрядной организации. После капитального ремонта спортивный зал физкультурно-оздоровительного комплекса станет отвечать всем требованиям соревнований областного и всероссийского уровней.

Работы планируется завершить до 25 ноября, поскольку 27-го, согласно календарю чемпионата России по мини-футболу среди женских команд, в стенах ФОКа должен состояться матч «Лагуны-УОР» против «Спартака».