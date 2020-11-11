Саранск украсят до 20 декабря

В мэрии Саранска обсудили подготовку города к Новому году. О программе мероприятий речь пока не идет – ее будут формировать с учетом эпидемиологической ситуации. Решение о проведении традиционного фейерверка и вовсе будет принято на последней неделе уходящего года.

Впрочем, украшать город к празднику все же будут: уже ведется проверка всех инсталляций и гирлянд на предмет их работоспособности. Мэр Петр Тултаев поручил завершить все работы по украшению до 20 декабря.

- К этой дате нужно установить и елки во всех микрорайонах, украсить фасады домов, а также административных, торгово-офисных зданий и витрины магазинов. На 10 декабря запланируем первый осмотр на предмет оценки готовности города к Новому году, - отметил глава города.

На Советской площади, как и в прошлом году, установят искусственную елку высотой в 23 с половиной метра. Ее монтаж займет 2-3 дня.