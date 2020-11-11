По факту несчастного случая на охоте в Мордовии возбудили уголовное дело

ФОТО: Пресс-служба СУ СК по РМ

Напомним, что ранее мы уже писали о несчастном случае, произошедшем в Ковылкинском районе Мордовии. Двое мужчин, 40 лет и 51 года, охотились вместе в лесном массиве. В какой-то момент приятели потеряли друг друга из виду. Младший охотник, услышав неподалеку шум, подумал, что там находится зверь, и выстрелил из карабина, но попал в товарища. 51-летний мужчина скончался в больнице от огнестрельного ранения в области грудной клетки.

СУ СК по РМ возбудило по факту уголовное дело. Следователи посетили место происшествия, где была найдена гильза и другие улики. Подозреваемый был задержан.

Расследование продолжается.