Минздрав приходит на дом

Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Медицинские организации области, имеющие прикрепленное население, в настоящее время заключают необходимые договора на приобретение и доставку медикаментов.

При подтверждении у пациента диагноза новой коронавирусной инфекции лекарственные препараты назначаются лечащим врачом, в соответствии с Временными методическими рекомендациями Минздрава России в зависимости от клинической картины заболевания и степени тяжести состояния.

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Лекарственными препаратами на дому будут обеспечиваться пациенты с подтверждённым диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19), протекающей в легкой и среднетяжелой форме без пневмонии, а также при проявлении симптомов бактериальной суперинфекции, т.е. пневмонии легкой степени тяжести с объемом поражения легочной ткани менее 25 %.

Контактные лица

Без подтвержденного диагноза новой коронавирусной инфекции, бесплатными лекарственными препаратами для профилактики контактные лица не обеспечиваются.

Доставка лекарственных препаратов будет осуществляться средним медицинским персоналом либо волонтерами, которые будут привлекаться дополнительно.

Все лекарственные препараты назначаются пациентам по международным непатентованным наименованиям.

Рекомендованные схемы лечения в амбулаторных условиях

С информацией о схемах лечения можно познакомиться на сайте Минздрава Пензенской области.

Она дана для сведения, а не назначения самолечения!

Помните!

Заниматься самолечением нельзя, конкретная схема лечения подбирается врачом индивидуально.