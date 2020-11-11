Убийство на улице Ладожской в Пензе

Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В полицию Пензы поступило сообщение о том, что возле подъезда одного из домов по улице Ладожской совершено убийство. По указанному адресу незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили причастных к совершению преступления. Ими оказались двое жителей Волгоградской и Вологодской областей 1981 и 1978 годов рождения, занимавшиеся в Пензе ремонтными работами. У одного из них на улице возник конфликт с молодыми людьми, о котором он рассказал своему товарищу.

Мужчины решили отомстить. Возле одного из подъездов дома на улице Ладожской они встретили обидчиков - двух молодых людей и девушку. В завязавшейся драке 39-летний мужчина нанес удар ножом 27-летнему парню, от которого тот скончался на месте. Второй «ремонтник» ударил 26-летннего молодого человека, но тот оказал ему сопротивление. Девушка, при попытке прекратить драку, получила от 42-летнего мужчины удар по голове рукояткой топора.

Как оказалось, обвиняемые уже привлекались к уголовной ответственности. В настоящее время оба задержаны. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по фактам убийства, покушения на убийство, а также причинения телесных повреждений.