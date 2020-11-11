Новоселий в Пензенской области будет больше

Пресс-служба правительства Пензенской области

Иван Белозерцев: «Я уверен, что принимаемые сейчас меры и на уровне Правительства России, и на уровне нашего региона, помогут развивать строительную отрасль и улучшать жилищные условия для тысяч пензенцев». Результаты 10 месяцев 2020 года в полной мере подтверждают эти слова губернатора.

В эксплуатацию введено 670,8 тыс. кв. м жилья, что составляет 101,8% к соответствующему периоду прошлого года. А многоквартирного жилья введено 225,9 тыс. кв. м – 116,9%.

В январе – августе в регионе было выдано 7 818 ипотечных кредитов, это 117,2% к соответствующему периоду 2019 года. Хорошей динамике способствует сниженная ставка по ипотеке (6,5%), установленная банком ДОМ.РФ. Причем по инициативе губернатора Ивана Белозерцева, за счет субсидий из бюджета Пензенской области ипотечные кредиты на приобретение жилья выдаются по процентным ставкам на три пункта ниже.

Государственное финансирование ипотечных программ будет продолжено.

По итогам 2020 года на территории области ожидается объем ввода жилья около 840 – 845 тыс. кв метров.