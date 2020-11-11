Килограмм героина не доехал до Саратова

В феврале 2020 г. проживавший в Москве 23-летнего гражданин Республики Таджикистан, получив координаты оптовой закладки наркотика, забрал на территории г. Домодедово Московской области наркотическое средство героин массой 1003,97 г и поместил его в приготовленный тайник в салоне своего автомобиля марки «Volkswagen Polo» для доставки в Саратов.

26.02.2020 автомобиль под его управлением был задержан сотрудниками полиции на автодороге Р-158 на территории Пензенской области. Под обшивкой заднего сиденья были обнаружены и изъяты 4 свертка из полиэтилена с героином.

Свою вину в совершении преступления подсудимый признал полностью.

Прокуратура Железнодорожного района Пензы поддержала государственное обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

По информации пресс-службы Прокуратуры Пензенской области, с учетом смягчающих обстоятельств, суд назначил злоумышленнику наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.