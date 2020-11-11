Чистая вода для Пензы

Пресс-служба администрации Пензы

ООО «Горводоканал» ведется строительство станции углевания воды, ввод которой будет способствовать дополнительной очистке воды Сурского водохранилища. Технология применяется для улучшения органолептических показателей в летний период и в период паводка, когда в исходной воде высока вероятность максимальной концентрации различного рода загрязнений, а также в случаях возникновения внештатных ситуаций, спровоцированных природными и техногенными загрязнениями источника водоснабжения города.

По состоянию на 10 ноября 2020 года поставка оборудования стоимостью 72 млн рублей полностью завершена. Производство строительно-монтажных работ и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на 2021 год.

Для справки

Угольная очистка исходной воды от химических соединений - признанное качественное решение. Угольный раствор сорбирует химические соединения, содержащиеся в исходной воде, после этого вода проходит обычный цикл водоподготовки. Разработанный предприятием проект на строительство станции приготовления и дозирования угольной пульпы в поднимаемую из водохранилища воду для предварительного очищения получил положительное заключение государственный экспертизы.