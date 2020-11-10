В Пензе прошел мастер-класс актера Алексея Зиброва

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Сегодня в пензенском Литературном музее состоялся мастер-класс российского актера театра и кино Андрея Зиброва. Во время мероприятия деятель культуры дал немало практических советов и ответил на многочисленные вопросы.

- Вы все уже победители. Вы читаете, а значит доносите до других людей мысли, фантазии живших когда-то писателей, творцов, - сказал Андрей Зибров.

СПРАВКА «КП»

В этом году Международный конкурс чтецов «Слова подобны крыльям» проходит в третий раз. Его участниками стали почти 200 человек из России, Таджикистана, Китая, Вьетнама, Мали, Индии, Туркменистана, Индонезии, Египта.

Двенадцать конкурсантов сейчас проходят обучение у актеров областного драматического театра им. А.В. Луначарского и преподавателей Пензенского колледжа искусств. Они представят свои финальные конкурсные выступления на Малой сцене театра 7 декабря..