Пензенцы вошли в число призеров Дельфийских игр

В этом году состязания посвящены 75-летию Великой Победы. За победу борются 1706 участников из 72 субъектов РФ. От нашего региона в играх участвуют девять человек, выступающих в номинациях «Сольное народное пение», «Цирковое искусство», «Эстрадное пение», «Изобразительное искусство», «Художественное чтение».

Некоторые из них уже получили заслуженные награды. Студент Пензенского колледжа искусств Роман Аржаев получил «золото» в номинации «Сольное народное пение». На втором месте в этой же категории - учащаяся ДШИ г. Заречный София Борзова. Еще одна ученица той же школы Анна Шакуло получила специальный диплом «За артистизм» в номинации «Цирковое искусство». В номинации «Художественное чтение» студент Пензенского колледжа искусств Алексей Пименов был награжден дипломом «За тонкое раскрытие художественного образа».