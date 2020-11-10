В Мордовии мужчина получил смертельное ранение на охоте

Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Сегодня, 10 ноября 2020 года, в Ковылкинский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Республике Мордовия поступило сообщение о смерти 51-летнего мужчины, доставленного в больницу.

По предварительным данным, смертельное ранение было получено во время охоты, на которой он находился со своим знакомым.

В настоящее время следователи и следователи-криминалисты регионального управления СК провели осмотр места происшествия. Устанавливаются все обстоятельства трагического происшествия.