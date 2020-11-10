«СтанкоМашСтрой» продолжает модернизировать производство

На предприятии приступили к монтажу специального фундамента, на котором в дальнейшем будет осуществляться сборка крупногабаритного портального шлифовального станка Waldrich Coburg 3015.

Все работы проходят под контролем инженерно-технической службы компании «СтанкоМашСтрой» при строгом соблюдении всех технических регламентов и требований.

Новый шлифовальный станок стал дополнением к существующему оборудованию и позволит значительно расширить технологические возможности предприятия. После монтажа и пуско-наладочных работ на нем планируется производить обработку станин для различных типов станков, а также узлов и деталей металлообрабатывающего оборудования, выпускаемого на «СтанкоМашСтрой».