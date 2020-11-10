В налоговых органах Пензенской области прием будет осуществляться по предварительной записи

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в отдельных ИФНС России Пензенской области и территориально-обособленных рабочих местах Межрайонных ИФНС России Пензенской области начиная с 12.11.2020 до особого распоряжения приём и обслуживание налогоплательщиков будет осуществляться исключительно по предварительной записи посредством интерактивного сервиса ФНС России «Онлайн-запись на приём в инспекцию» в:

- ИФНС России по Железнодорожному району г. Пензы (адрес: 440000, г. Пенза, ул. Московская, 81), - ИФНС России по Октябрьскому району г. Пензы (адрес: 440066, г. Пенза, ул. Стасова, 14),

- ИФНС России по Ленинскому району г. Пензы (адрес: 440026, г. Пенза, ул. Карла Маркса, 3),

- ИФНС России по Первомайскому району г. Пензы (адрес: 440052, г. Пенза, ул. Куйбышева, 13),

- Межрайонной ИФНС России №3 по Пензенской области (адрес: 442780, Пензенская область, с. Бессоновка, ул. Центральная, 247),

- территориально - обособленном рабочем месте по Пензенскому району Межрайонной ИФНС России №3 по Пензенской области (адрес: 440056, г. Пенза, ул. Ростовская, 46),

- территориально - обособленном рабочем месте по Пензенскому району по Мокшанскому району Межрайонной ИФНС России №3 по Пензенской области (адрес: 442370, Пензенская область, Мокшанский район, р.п. Мокшан, ул. Охлопкова, 3),

- территориально-обособленном рабочем месте по Городищенскому району Межрайонной ИФНС России №5 по Пензенской области (адрес: 442310, Пензенская область, г.Городище, ул. Советская 11).

В указанный период прием всей корреспонденции, в том числе налоговой и бухгалтерской отчетности, поступившей в налоговый орган на бумажном носителе от налогоплательщиков лично, будет осуществляться через бокс для приема входящей корреспонденции.

Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области напоминает, что решить большинство вопросов по налоговому законодательству можно удаленно, на сайте Службы доступны более 50 онлайн-сервисов или с помощью телефона Единого Контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22 (звонок бесплатный).