Вы связали свою жизнь с профессией, требующей мужества

Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел республики! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы связали свою жизнь и судьбу со сложной и ответственной профессией, требующей мужества, профессионализма, особой дисциплины. Во все времена органы внутренних дел являлись важнейшим институтом государственности, обеспечивающим безопасность личности и общества.

Жители Мордовии свято хранят в памяти имена сотрудников органов внутренних дел, которые отдали жизни, ликвидируя преступность и террористические угрозы, обеспечивая целостность и безопасность нашей страны.

Сегодня перед вами стоит целый ряд ответственных задач – эффективная защита прав и свобод граждан, их собственности, решительное противодействие коррупции, обеспечение безопасности на дорогах, борьба с экстремизмом и терроризмом.

Примите самые теплые слова благодарности за вашу верность призванию и самоотверженный труд, связанный с высокой самоотдачей и риском! От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Глава Республики Мордовия В.Д.Волков