Пресс-служба правительства Пензенской области

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел Пензенской области!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы призваны выполнять почетную и ответственную обязанность отстаивать государственные интересы, обеспечивать общественную безопасность, противостоять террористическим угрозам и вызовам, уголовным и экономическим преступлениям. С гордостью могу отметить, что с этими важными задачами вы успешно справляетесь.

Особые слова признательности и благодарности в этот торжественный день адресую ветеранам. Вы сохраняете и приумножаете славные традиции профессионализма, добросовестного отношения к исполнению служебного долга, искренней любви к нашей великой Родине и передаете их своим молодым коллегам.

Уверен, что и впредь сотрудники органов внутренних дел Пензенской области, проявляя героизм, мужество, стойкость, будут так же решительно противодействовать любым нарушениям Закона, посягательствам на права и свободы граждан.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейших успехов в служении Отечеству!

Губернатор Пензенской области И.А. Белозерцев